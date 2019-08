Kleppers organiseren donderdag Pelt Classic voor Klimroos op Grote Heide

Pelt - WTC De Kleppers organiseren donderdag de 7de editie van de Pelt Classic. Deze Semi Klassieker maakt deelt uit van de VWB-kalender. De tocht is ingedeeld in 3 afstanden - 60, 90 of 130 km - zodat iedere fietsliefhebber zijn gepast parcours kan vinden. "De tocht draagt ook het label “Ladyfun” waarbij de dames extra in de watten worden gelegd door een klein presentje en voorzien we in sanitaire voorzieningen op de bevoorradingsposten', zegt Kleppers-voorzitter Jan Boons.

"We doorkruisen de provincie en zorgen voor enig klimwerk in de omgeving van 'Klein Zwitserland'." De Kleppers dragen ook ee, steentje bij aan sociale projecten binnen Pelt. "Het goede doel is dit jaar De Klimroos (VZW Stijn), waar volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke handicap verblijven."

Vertrekken kan tussen 07.30 uur en 11 uur vanaf de voetbalvelden van Grote Heide in Neerpelt. Daar wordt ook voor de nodige omlijsting gezorgd.