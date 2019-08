Morgen "Wedel Rock" gratis en voor Mediclowns in Overpelt

Pelt - Het lokaal kleinschalig rockfestival Wedel Rock gaat morgen zaterdag 10 augustus door op de site van de Wedelsemolen aan de Breugelweg. Het festival is bovendien voor de eerste keer gratis. De opbrengst gaat naar Mediclowns. Er is plaats voor een paar honderd mensen. "Wedel Rock zet in op een publiek van 40-plussers dat 'houdt van rock uit de jaren '70-'80", zeggen initiatiefnemers Miel Vennekens en Alex Helsen.

Vier bands treden op: Cross Over (Mol), The DC Denims, coverband Sebastian (Eindhoven) en GG7R (Geen Gezever) uit de buurt van Eksel en Peer. GG7R is er in laatste instantie bijgekomen en staan zo niet op de affiche!

Om19.45 staat de eerste groep op het podium.