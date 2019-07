Zondag concert met Russisch Jeugdkamerorkest in Lindelhoeven

Overpelt / Neerpelt - Samana Pelt-Lindelhoeven organiseert een uniek optreden met het gerenommeerd Jeugdkamerorkest uit Sint-Petersburg en dit onder leiding van de befaamde dirigent Sergei Efaev. Twee jaar geleden waren ze nog te gast in Lindehoeven. Zondag 14 juli om 15 uur vullen ze opnieuw de Sint-Corneliuskerk (Parkstraat) .Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting, met de orkestleden, in Den Drossaerd. Voor de klassieke muziekliefhebber niet te missen. Tickets (15 of 12 euro in vvk) bestellen kan via tel. 011/ 64.04.40 of 011/64 .46 .76.