Kwarteeuw Provinciale Wielerschool Limburg gevierd in Dommelhof Pelt

Overpelt / Neerpelt - Bij het Limburgs Centrum voor Sportopleiding (LCS) werd einde schooljaar in Dommelhof een kwarteeuw Provinciale Wielerschool Limburg (PWL) gevierd. Al eerder gebeurde dat bij de voetbalafdeling van het LCS. Naast voetbal en wielrennen werd als derde afdeling in 2000 motorcross opgericht. Coördinator Marc Deferme had daarvoor wat oudgedienden opgetrommeld. Sinds 2015 is de afdeling wielrennen gehuisvest op het circuit van Zolder. " Deferme: "Wij kunnen terugvallen op gerenommeerde trainers en lesgevers als Eric Vanderaerden, Carlo Comans, Mario Appermans, Danny Stevens , Kristof Daelman. Leerlingen die het in de sport niet maken kunnen altijd aan de slag als fietsenmaker. Ze volgen wieleropleiding in combinatie met fietsmechaniek en kunnen zo hun diploma secundair onderwijs halen."

Jonge sporters wielrenner Seppe Broeckx, en voetballers Milan Dekkers en Stefan Mertens studeerden af. Betsy Jansen, coördinator DBSO, overhandigde diploma's en een attentie. Het LCS heeft met medestichter Pierre Berx (79) een heel parcours afgelegd. "Van bijna niets tot erkende diploma's en dat biedt mogelijkheid om verder te studeren."