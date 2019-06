Overpelt / Neerpelt - Vanaf maandag 1 juli wordt de slemlaag verder aangelegd aan de binnenzijde van de Ringlaan in Overpelt.. Als gevolg van de hitte is lagen de werken vorige week stil. Tegen het bouwverlof zal de binnenzijde van de Ringlaan klaar zijn en opengesteld worden voor het verkeer. Tijdens het bouwverlof is er dan verkeer mogelijk in beide richtingen. Na het bouwverlof beginnen de werken aan de buitenring. (PaTh)