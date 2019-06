Overpelt / Neerpelt - In gemeentelijke speeltuin ’t Pelterke in de Jeugdlaan in Pelt (Overpelt) wordt vandaag vrijdag 28 juni een gloednieuw speellandschap met een oppervlakte van maar liefst 500 m² in gebruik genomen. De “officiële opening” door de kinderen gaat door om 14.00 uur.