Besparende ledverlichting voor sportcentrum De Bemvoort in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Sportcentrum de Bemvoort in deelgemeente Overpelt is deze maand gesloten om de zogenoemde grote poets te doen en vernieuwt tevens zijn verlichtingssysteem. Bedoeling is om tot bijna een vijfde (20%) te kunnen besparen op het energieverbruik voor de verlichting. Deze zogenaamde relighting is de laatste stap in de grote inspanningenreeks die sinds 2014 in Overpelt gedaan werden om het energieverbruik in het sportcentrum drastisch terug te dringen. Alle oude TL-armaturen worden vervangen door ledlampen. Er komen ook meer bewegingsmelders en het licht zal ook regelbaar zijn per zaalgedeelte. Einde juni zijn de zalen klaar. Coulissen en gangen bij het begin van het nieuwe schooljaar en de start van de zaalsportcompetities.