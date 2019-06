Morgen leren composteren en kippencursus in Pelt

Overpelt / Neerpelt - Dit weekend is het Vlaco Kringloopweekend en in Pelt doen ze daaraan mee. De Peltse compostmeesters houden morgen - zaterdag 8 juni - een demo composteren en een kippencursus i.s.m. Limburg.net. Tussen 10 en 12 uur is de demoplaats aan de Samentuin ’t Lindelhof in de Kraanstraat 8 in Pelt ( Lindelhoeven - Overpelt) voor het publiek geopend.

Men kan er terecht met al zijn vragen over composteren en kringlooptuinieren. Er is een VLACO-lesgever aanwezig.Aanwezigen kunnen een tegoedbon van 9 euro korting bekomen voor de aankoop van kippen bij een van de deelnemende tuincentra.