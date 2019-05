Film ‘Je n’aime plus la mer’ donderdag in CC Palethe in Pelt

Overpelt / Neerpelt - Rode Kruis Opvangcentrum Valkenhof en de werkgroep Think Global, Act Local uit Overpelt nodigen je donderdagavond uit voor de film 'Je n'aime plus la mer". Over de leefwereld van volwassenen mannen en vrouwen die gevlucht zijn, zijn er de laatste jaren al heel wat films uitgebracht. Het verhaal van kinderen bleef tot nu toe onderbelicht. Regisseur Idriss Gabel brengt daar verandering in met zijn film “Je n’aime plus la mer”. Hij brengt het verhaal van de vlucht, de zorgen, maar ook de hoop, van kinderen in een opvangcentrum in Wallonië.

De verhalen van de kinderen zijn heel uitlopend, maar hebben één dingen gemeen: allemaal houden ze niet meer van het bos, de bergen of de zee.

De film is eendocumentaire die niet alleen raakt en ontroert, maar tegelijk veel hoop en humor biedt. De film leert vanuit de unieke kinderblik naar de dingen te kijken.

Begint donderdag 23 mei om 20 uur in CC Palethe. Is gratis. Reserveren moet niet. Na de film kan je genieten van hapjes door bewoners van Valkenhof gemaakt.