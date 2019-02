Overpelt / Neerpelt - Vitalski en zijn geleerde compaan en flamboyante wiskundige, filosoof Jean Paul Van Bendegem, verdiepen zich in het universum van Sherlock Holmes en zijn schepper Arthur Conan Doyle voor een vrij geanimeerde voorstelling.

Deze literaire lezing is gebaseerd op de reeksen gemaakt voor Klara en past in Palethe in de reeks "Op de sofa met ..."..

Is te doen op donderdag a.s. 21 februari om 20.30 uur in CC Palethe. Inkom 7 of 5 euro voor kaarthouders.