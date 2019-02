Post niet afgeleverd op juist adres van pastoor

Overpelt - Het bisdom Hasselt verstuurde zijn contactblad ‘Samen’ naar pastoor Theo Borgermans van de parochie Sint-Martinus in Pelt, maar het bisdom kreeg het blad enkele dagen later 'retour' terug met de vermelding ‘Kan niet besteld worden op het aangeduide adres’. Het bisdom contacteerde daarop de pastoor met de vraag of hij inmiddels van adres is veranderd. Dat bleek niet het geval.

De pastoor woont nog steeds aan de Kerkdijk 2 in 3900 Pelt (Overpelt), het adres dat duidelijk op de zending van het bisdom stond vermeld. Daar besloot men gisteren (vrijdag) het infoblad nog eens op te sturen. Wie wet komt het deze keer wel terecht.