Extra jaar voor wijkschooltje Haspershoven in Overpelt

Overpelt - Het schooltje van De Linde op Haspershoven in deelgemeente Overpelt krijgt een extra jaar bij om voldoende leerlingen aan te trekken. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering. De kleuters en leerlingen van het eerstegraadsklasje kregen deze week allemaal een brief mee naar huis waarin de eerder genomen beslissing wordt herroepen.

Of dat extra jaar voldoende is om aan de gestelde 25 leerlingen te komen blijft maar de vraag. Directeur Dirk Vanseggelen: "Wij gaan in op het voorstel van de minister. Het is nooit onze bedoleing geweest de school te sluiten, maar als er directieven komen van bovenaf, kunnen wij die niet naast ons leggen." Het schoolbestuur bekijkt nu wat er kan worden gedaan in dat extra jaar. Het wijkschooltje van de Linde op Haspershoven telt momenteel 18 kleuters en 12 leerlingen in het eerstegraadsklasje.