Overpelt - In de reeks kerkconcerten is er morgen vrijdag 1 februari om 20.30 uur in de kerk van Fabriek (Overpelt) een optreden van Sophia Ammann, een Belgische zangeres met Canadese roots. Ze is gefascineerd door de muziek van Leonard Cohen. Met 'Sophia Ammann plays Leonard Cohen' brengt ze op eigen wijze het werk van Cohen weer tot leven.

Organisatie: CC Palethe. Inkom 15 euro of 12 euro voor abonnees, jongeren (-26) of medioren (+55).

Info: www.palethe.be