Gemeente steunt "Tournée Minerale" met infoavond

Overpelt / Neerpelt - Dinsdag 29 januari is er in CC Palethe (Overpelt) een lezing "drinken wij teveel? "met David Fraters. Fraters is medewerker van CAD Limburg en geeft duiding bij de ‘alcoholrichtlijn’ en kijkt samen met ons naar de aanwezigheid en het gebruik van alcohol in onze samenleving. .

Deze lezing vormt de ideale start om mee te doen aan 'Tournée Minerale' in februari waar de DrugLijn en Stichting tegen Kanker een oproep doen om het een maand zonder alcohol te doen.

Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be.

De infoavond in Palethe morgen begint om 20 uur en is gratis.