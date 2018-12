Overpelt - François Claes (73) en Alice Nijs (70) uit de Holvenstraat delen vijftig jaar lief en leed en werden als laatste gouden paar van dit jaar en van Overpelt - volgend jaar is de fusie en wordt het Pelt - in het gemeentehuis ontvangen. Ze hebben samen twee zonen en een kleinkind. François was tot aan zijn pensioen werknemer bij de gemeentelijke groendienst; Alice werkte bij Brabantia in Waalre (Ned.). Het is een sportief koppel: lopen - al 40 jaar - wandelen en fietsen doen ze dagelijks.