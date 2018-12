Overpelt - In de Hotelstraat delen Gerard Leurs en José Timmermans een halve eeuw lief en leed. Ze hebben samen vier kinderen en zes kleinkinderen. Gerard werkte op de ‘fijne mekaniek’ op MHO; José deed de huishouding en ging later werken op Plascobel. Gerard was ook lange tijd pleinverzorger bij Vlug en Vrij Overpelt-Fabriek. Zij genieten nu vooral van gezelligheid en de kleinkinderen.