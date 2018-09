28ste stratenloop Overpeltse scholen

Overpelt - Gisteren organiseerden de sportdienst en scholen van Overpelt voor de 28ste keer hun stratenloop. In de voormiddag liepen 1631 leerlingen van de middelbare scholen (TIO - Mater Dei - VOX) een afstand van 1,6 km. Namiddag waren de lagere scholen met 1040 leerlingen aan de beurt over afstanden van 800 meten (4-5 en 6de leerjaar) of 600 meter (1-2 en 3de leerjaar). .

Met het mooie najaarsweer erbij kwamen flink wat supporterende ouders en grootouders in de namiddag naar de buurt van De Bemvoort afgezakt om hun kids aan te moedigen. Enkele sfeerbeelden van in de namiddag illustreren de inspanning maar ook het plezier van de lopertjes.

De uitslagen staan per reeks op de gemeentelijke website.