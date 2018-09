Overpelt - Dit weekend staan in Overpelt de jaarlijkse Sint-Odafeesten op de kalender. Er zijn activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag. De opbrengst gaat naar omgevingswerken van de nieuwbouw. Vrijdagnamiddag is er een sprookjesfeest voor zorggebruikers van Sint-Oda en andere instellingen. Om 20.30 uur start de 'nacht van de zorg'. Zaterdag en zondag is er eetfestijn en zondag ook het kinderspeelpaleis vanaf 10 uur. Inkom is daar 5 euro of 2 euro voor volwassenen. Info: www.sintodafeesten.be