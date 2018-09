Dag van de Landbouw op Klaverhof in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Morgen - zondag 16 september - is het de 'dag van de landbouw' en zet de familie Agten van 'Klaverhof' de deuren open.Als toekomstgerichte melkveehouders zijn Ivo, Stefan en Bram dagelijks in de weer om hun 200 melkkoeien te verzorgen. Ze beschikken over een nieuwe open melkveestal, maar ook over een modern machinepark om zelf voedergewassen, zoals gras en maïs, te telen voor hun koeie

De dag begint om 10.30 uur met een wandeling in de natuur. Vanaf 12 uur wordt doorlopend een bedrijfsfil getoond. Er is ook gezorgd voor veel randanimatie: een tetoostellingh van moderne landbouwmachines en oude tractoren, optreden paardenstuntteam 'Flaming Star', kinderboerderij met kleinvee, springkasteel, schminkstand... Er is ook gelegenheid voor een drankje, vlaai of ijse en zelfs stoofvlees friet. Muziek komt van de jeugdfanfare Nut en Vermaak en van Any Time.

Ivo, Stefan en Bram Agten heten je welkom op Klaverhof bij de 'Dag van de Landbouw'