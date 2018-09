Vandaag inschrijven naschoolse activiteiten in Overpelt

Overpelt - Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle kleuters en kinderen die in Overpelt school lopen de nieuwe naschoolse kalender in de boekentas. De folder geeft een afgestemd overzicht van het naschoolse aanbod van de gemeentelijke diensten en externe partners.

De naschoolse kalender is een gemeentelijk inititiatief van de 'Brede School Spelenderwijs' en is afgestemd op het lokale vrijetijdsaanbod en sluit aan op de schooluren.

Inschrijvingen van het nieuwe seizoen starten vandaag - donderdag 13 september - om 18.30 uur via www.i-school.be/login.

Een gedrukt exemplaar van de naschoolse kalender kan men afhalen in CC Palethe en in het gemeentehuis, het digitaal exemplaar downloaden via www.overpelt.be.