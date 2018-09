Molenerfgoed op Open Monumentendag in Overpelt en Hechtel-Eksel

Overpelt / Neerpelt - Zondag slaan Overpelt en Hechtel-Eksel de handen in mekaar voor de organisatie van Open Monumentendag met een gezamenlijke Molenfietsroute. de hele dag ook te bezichtigen. Je krijgt er meer uitleg over de molens en het molenaarsleven.

Je kan in Overpelt aan het molenmuseum of de Sevensmolen starten voor een fietstocht van 52 of 31 kilometer. Tussenstops zijn de Wedelsemolen, Stermolen en Bemvoortste molen. Alle molens en het molenmuseum zijn de hele dag te bezichtigen met uitleg over het molenaarsleven.

Starten kan tussen 10 en 14 uur. De fietsroute is gratis. Bij de Bemvoortse molen wordt een feestbiertje aangeboden, zolang de voorraad strekt.