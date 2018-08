Hardleerse sluikstorter blijft bezig in Overpelt-Centrum

Overpelt - Sluikstorten blijft een kwaal die men ook in Overpelt kent. In hartje centrum op amper 50 meter van de Dorpsstraat blijft een hardleers exemplaar bezig. De hoek van de achterkant van De Heuf lijkt de ideale dumpplaats. Nu weer liggen gebruikte pampers ernaast. De plek is een doorn in het oog is van passanten en wandelaars. Het afval wordt volgens omwonenden bij nacht gedeponeerd.ruimen. Er werden nieuwe vuilnisbakken met Pelt logo geplaatst. Daar hoort geen huisvuil in thuis. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met mobiele camera's te werken."

Bewoners uit de buurt vragen om maar aandacht vanuit het bestuur. Burgemeester Jaak Fransen (CD&V) heeft er oren naar: "Wij zullen het andermaal allemaal opruimen. Wij zetten wekelijks in om zwerfvuilt te ruimen. Sensibiliseren alleen blijkt onvoldoende. Er wordt ook medewerking van iedereen gevraagd om klein afval en plastic in de vuilnisbak te deponeren en niet er naast."

Recent werden nieuwe afvalbakken met Pelt logo geplaatst. "Daar hoort geen huisvuil en keukenafval in thuis. Wie dat toch doet en wordt betrapt krijgt een bekeuring en de rekening thuisgestuurd. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met mobiele camera's te werken."