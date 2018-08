Fietstas logo Pelt nu ook te koop

Overpelt / Neerpelt - Vanaf nu kan iedereen zich een Peltse fietstas aanschaffen. Bij activiteiten rond de fusie werden er bij wijze van promotie van het nieuwe logo fietstassen uitgeloot. De laatste keer was dat bij de Peltse Fietsslinger. .

De tassen maakten deel uit van de lancerinscampagne van het neiuwe gemeentelogo in juni en doken sindsdien in het straatbeeld op. Er blijk veel interesse te zijn voor deze fietstassen als collectorsitem of als handig en milieuvriendelijk gebruiksmiddel en daarom stelt de gemeente Pelt ze nu te koop.

Een fietstas kost 30 euro. Te koop bij de Toeristische Dienst van Neerpelt, gemeentehuis Overpelt of in CC Palethe.