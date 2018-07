Groendienst gaat 's nachts bomen en planten bewateren in Overpelt

Overpelt - Overpelt plantte de afgelopen jaren bij de heraanleg van straten flink wat jonge bomen, heesters en struiken aan. De afgelopen dagen werd overdag constant met de watertank rondgereden om afsterven te voorkomen. Door de maatregelen van de gouverneur in het kader van het waterverbruik, ziet de gemeente zich genoodzaakt om de jonge aanplant – het gaat om meer dan 2000 stuks – ’s avonds van 20 uur tot ’een stukje in de nacht en ’s morgens van 5.00 tot 8.00 uur water te geven. Vanaf donderdag is de regeling ingegaan. Het vroege en het late uur kunnen zorgen voor plaatselijk geluidshinder.

Het gemeentebestuur wil zich verontschuldigen voor eventuele overlast. "Wij moeten wel ingrijpen om erger te voorkomen. De bomen en heesters hebben geld gekost aan de gemeentekas en dus ook aan de belastingbetaler of de inwoners", zegt schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen (CD&V) in een toelichting. Grasperken vallen er buiten en worden niet besproeid.