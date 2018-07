Overpelt - De voetbalsite van Peltrovski is sinds deze week volledig opgeruimd. De laatste loodjes - lees plastic - werden geruimd door de chiromeisjes van Zele, die in de buurt van 't Pelterke op bivak waren en iets wilden doen voor het milieu. Als dank werden zij door de organisatie van Peltrovski getrakteerd op een ijsje en dat kwam in deze tropische temperatuur wel van pas.