Zomerkermis in Overpelt

Overpelt - Op 8, 9 en 10 juli vindt de grote zomerkermis plaats van Overpelt-Centrum. De kermis wordt vanaf vandaag - donderdag 5 juli -opgebouwd, eerst op de Oude Markt en in de Dorpsstraat. Op maandag 9 juli ’s morgens is het jaarmarkt in de Dorpsstraat vanaf de Oude Markt tot aan de Bemvaartstraat. Als gevolg van dit alles zullen een aantal maatregelen genomen worden die het autoverkeer in het Centrum bemoeilijken of plaatselijk zelfs onmogelijk maken.

"De weersvoorspellingen voor de kermisdagen zijn tot nu toe schitterend en hopelijk worden het dus weer enkle feestelijke dane in Overpelt-Centrum", zegtschepen van evenmenten, Carine Van Gerven (CD&V).

Er staan 22 kermisattracties opgesteld en voor de jaarmarkt schreven een 30-tal marktkramers en standhouders in.

Het gemeentehuis is tijdens de kermisperiode bereikbaar via de Peltanusstraat.