Bijna 4000 supporters op Peltrovski maandagavond in Overpelt

Overpelt - Het voetbalevent "Peltrovski" ging maandagavond t op het voetbalveld van Mater Dei door . Zo'n 4000 supporters - groot en klein - zagen de Rode Duivels na een spannende wedstrijd op groot scherm winnen met 3-2 van de Jappen en zich zo naar de kwartfinale knokken.

Het was een drukte van jewelste aan de Kerkijk. Tot 18.30 uur werd nog gewerkt aan de opbouw van de site. Brandweer en venters van eetstandjes kwamen hun plaatsen innemen. De meute supporters kwam in grote groepen te voet vanaf de kerk of de fietsenstalling. De match kreeg een schitterende apotheose en zo kon de afterparty worden ingezet tot middernacht.

Voor vrijdag tegen Brazilië worden strengers maatregelen genomen. Sowieso mag er geen blik of glas binnen op he terrein. De security is daar streng op en er is een nultolerantie. De maximum capaciteit is omwille de veiligheid op 6000 gesteld. Tussen 22.00 (vrijdag) en 02 uur (zaterdag) is er op de Kerdkijk geen verkeer tussen de Ringlaan en Vloeterstraat.