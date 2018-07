Groot scherm WB-voetbal verhuist in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Het voetbalevent "Peltrovski" is dit weekend verhuisd naar een ander locatie. Vanavond gaat de wedstrijd op groot scherm tegen Japan door op het voetbalveld achter de school van Mater Dei. De ingang en fietsenstalling is via de Kerkdijk, waar eenrichtingsverkeer mogelijk zou zijn. Brandweer en politie hebbende site veilige verklaard. Met de droogte is de brandweer stand-by met een tankwagen.

Vanaf 18 uur trekt het voetbalfeest zich op gang. Gezien verlengingen mogelijk zijn kan het middernacht zijn eer alles is afgelopen. De organiserende VZW InPelt heeft een gans weekend gezwoegd om de site in orde te krijgen. Men verwacht weer om en bij de 2500 aanwezigen. De meeste supporters komen met de fiets, zoals vorige donderdag ook het geval was.