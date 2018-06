Proeven van de wereld in pastorietuin van Overpelt

Foto: Zondag multicultureelfeest Mundopelt in Overpelt

Overpelt - Op zondag 1 juli komt de wereld samen in de Overpeltse Pastorietuin tijdens het wereldfeest MundoPelt. Vanaf 14.30 uur kan je er proeven van opzwepende ritmes en hemelse wereldmuziek. Er zijn ook heel wat nevenactiviteiten, zoals een zuiderse markt, kinderanimatie, verschillende workshops en infostands, exotische hapjes en drankjes en nog veel meer. De toegang tot het multicultureel festival is gratis.

Mundopelt is in Overpelt dé opener van het zomervakantie. Er is duidelijk voor iedereen wat te vinden. De gemeentelij dienst cultuur en ontwikkelingssamenwerking hebben het programma samengesteld.