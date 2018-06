Overpelt mee aan kop bij plaatsen zonnepanelen

Overpelt - "Overpelt is één van de beste leerlingen van de klas als het gaat om de plaatsing van zonnepanelen', zegt schepen van duurzaamheid en energie,Valerie Plessers (sp.a). Op 1 maart van dit jaar waren er 1260 installaties. Dat zijn er 83,8 per duizend inwoners. Op een jaar tijd kwamen er 162 nieuwe installaties bij. "Dat is een stijging met 14,5 % op een dik jaar tijd. Overpelt staat zo mee aan de kop van het peloton in Vlaanderen."

De Duwolim-lening die in Overpelt erg succesvol is draagt zeker tot het succces bij. Als gemeentelijke toelage betaalt men in Overpelt de rente voo wie deze energielening afsluit.