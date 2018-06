'PELTROVSKI' klaar voor de aftrap

Overpelt - Onder de noemer 'Peltrovski' worden de festiviteiten bij het WK-voetbal georganiseerd op het marktplein door de VZW InPelt. Alles is klaar om de wedstrijd tegen Panama te starten. De eerste kijkers zijn al gearriveerd. Vanaf 16 uur is de Dorpsstraat als toegangsweg tot de Oude Markt afgesloten. Daar is een heel voetbaldorp opgebouwd. Je kan naar het marktplein via de Heuf of de Kloosterstraat. Daar is ook de fietsenstalling. "Rugzak en handtas kunnen gecontroleerd worden. Vuurwerk, glas en blik zijn niet toegelaten", aldus de organisatie.