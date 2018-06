Benefiethappening 20 jaar Palliovik werd voltreffer in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Om de 20ste verjaardag in de kijker te zetten organiseerde Palliovik zondag een grote benefiethappening. Rond de klok van negen begon die en klikte een peloton van 260 wielertoeristen zich in de pedalen voor de fietstocht Overpelt-Leuven-Overpelt. Bij hun terugkomst kon het feest echt beginnen. De ontvangst was groots. De opkomende dorst werd verdiend gelaafd. De kanjer van een cheque van 100.000 euro van Palliovik aan de VZW KITES was zowaar nog groter.

De benefiethappening en de cheque zette de vrijgevigheid van de gulle Peltenaar en bij uitbreiding gans Noord-Limburg in de kijker. De Kleppers gaven een extra steuntje van 250 euro. De fietsen van de gelegenheidstombola vonden hun weg naar Kaulille en Overpelt. Zie morgen méér in onze Goednieuwskrant!