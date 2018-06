Overpelt / Neerpelt - Om de 20ste verjaardag in de kijker te zetten organiseert Palliovik vandaag een grote benefiethappening. Rond de klok van negen begon die en klikte een peloton van 300 wielertoeristen - geëscorteerd door politie en motards en opgedeeld in twee groepen - zich in de pedalen voor de fietstocht Overpelt-Leuven-Overpelt. Tussen 17 en 18 uur worden de fietsers terug verwacht op het marktplein van Overpelt. Daar is een grootse ontvangst voorzien.