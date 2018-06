Morgen benefiethappening 20 jaar Palliovik in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Om de twintigste verjaardag in de kijker te zetten organiseert Palliovik - de VZW die zich inzet voor de thuiszorg van zwaar zieke kinderen - morgen (zondag 10 juni) een grote benefiethappening. In de vroege ochtend start een peloton van 300 wielerliefhebbers aan de tocht Overpelt-Leuven-Overpelt. Vanaf 10 uur kan de recreatieve fietser zich inschrijven voor een lokale fietsslinger.

Vanaf 14 ur is er feest op de Oude Markt met optredens van Tom Olaerts & Anick Berghmans (ex-Ketnetband), dj Bjorn Verhoeven, C-All en top of the bill Festeyn. Verder staan er springkastelen, grime-stand, glittertattoos, komt er een goochelaar en veel meer. Zo lijkt 20 jaar Palliovik een uitgelezen kans om vaderdag te vieren en meteen het goede doel te steunen. Er is geen inkom.

Rond 18.45 is er een kort officieel gedeelte met overhandiging van de cheque van Palliovik aan VZW Kites.