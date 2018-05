Overpelt / Neerpelt - Enkele ondernemende dames willen Markant in Overpelt terug op de kaart zetten. Vanavond (31 mei) is er om 20 uur daarover een kennismakenavond met een hapje, een drankje en live muziek in de Muzezaal van CC Palethe.

Er is van alles te beleven. De inkom is gratis, inclusief de hapjes en drankje - dii worden als kennismaking gratis aangeboden - en alleen dames zijn op ladiesavond welkom.