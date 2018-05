Spoorwegovergang Houtmolen bijna 4 weken dicht in Overpelt

Overpelt - Tussen morgen woensdag 30 mei en vrijdag 22 juni wordt er gewerkt aan de spoorwegovergang van de Houtmolenstraat. In die periode is de overgang dicht voor alle wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Een omleiding wordt voorzien via de Hofweg of de Noord-Zuid verbinding. Op 2 en 3 juni wordt het treinverkeer onderbroken. Infrabel zegt in zijn mededeling dat er ook 's nachts zal worden gewerkt en dat dit voor de omgeving geluidshinder zal geven.

De werken zullen zeker ook hun impact hebben op de Leopoldlaan, waar bij piekmomenten de weg nu al zo goed als dicht zit.

Info: www.belgianrail.be/nl of 02/528.28.28