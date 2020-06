Geetbets - Bij een snelheidscontrole in de Verdaelstraat reed één op vier gecontroleerde bestuurders te snel. 41 hardrijders kregen een proces-verbaal. Eén van hen reed 92 km per uur hoewel de snelheid er beperkt is tot 50 km per uur. In de Kasteelstraat vlogen 11 laagvliegers tegen de lamp.