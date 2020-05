Buitenbranden gemeld

Dilsen-Stokkem - De politie kreeg vrijdag om 21.30 uur een melding van een fietser die twee brandhaarden had gezien op een omheind perceel aan Stockheimerbosch. Bij aankomst bleek de eigenaar uit Wellen aanwezig. De politie van Borgloon ging ter plaatse en de eigenaar zei dat hij het vuur had aangemaakt omdat hij het koud had. Hij zei dat hij vertrokken was toen het vuur volgens hem gedoofd was, maar hij kreeg toch een pv. Een bewoner uit de Burgemeester Henrylaan stookte zaterdag om 17.50 uur een dor boompje op. Hierdoor vatten de nabijgelegen hoge coniferen vuur. Het vuur woedde over een afstand van 15 meter tot 6 meter hoog. Er was sprake van hoge vlammen en veel rook, maar de huizen vlakbij raakten niet beschadigd. De brandweer bluste het vuur. Kinrooi De brandweer kreeg zaterdag rond 10.20 uur een melding van een buitenbrand in de Smeetsstraat in Molenbeersel. Toen ze arriveerden bleken de bewoners het uur al gedoofd te hebben. Hun coniferen waren in brand gevlogen. Na controle door de brandweer bleek alles weer in orde. De huizen raakten niet beschadigd. De brandweer kreeg zondagnamiddag ook een oproep van een brand in de Keyerstraat. Het bleek om enkele struiken te gaan.