Hasselt - Jaimy B. (21) uit Heusden-Zolder raakte zaterdag om 13.30 uur gewond bij een ongeval tussen een motorfietser en wagen in de Hasseltse Beverzakstraat. Gracy D. (44) uit Bilzen verloor zaterdag om 0.30 uur de controle over het stuur toen ze op de Diestersteenweg reed. Ze week van de rijbaan af en ramde een bloembak. De vrouw was gewond.