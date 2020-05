Controles in Diest

Diest - De politie Demerdal verbaliseerde vrijdagochtend rond 0.15 uur in de Vroentestraat in Schaffen een 22-jarige man uit Halen voor het maken van een nodeloze verplaatsing toen hij op weg was naar huis na een bezoek aan een vriend in Tessenderlo. Enkele minuten later vloog een 39-jarige vrouw uit Diest tegen de (corona)lamp op de Diestsebaan in Schaffen. Zij had een niet toegestaan bezoek gebracht aan haar zus. Rond 1 uur controleerden de agenten op de Halensebaan in Diest een vijftiger uit Bekkevoort. De man, die geen geldige reden kon geven voor zijn verplaatsing, kreeg ook een PV voor het maken van een nodeloze verplaatsing. Een patrouille van de politiezone Demerdal plukte donderdagavond rond 18.30 uur op Schoonaerde in Schaffen een 40-jarige vrouw uit Diest uit het verkeer die onder invloed van drugs reed. De vrouw moest haar voertuig 12 uur aan de kant laten staan.