Maaseik / Bilzen / Riemst - De politie controleerde donderdagvoormiddag op drie locaties in de zone. Op de Taunusweg in Bilzen waren 104 op 293 bestuurders in overtreding en was de topsnelheid maar liefst 164 km/uur. In de Dorpsstraat noteerden ze 19 snelheidsboetes op 137 passanten en binnen de bebouwde kom op de Visésteenweg in Riemst reden 56 op 257 automobilisten sneller dan toegelaten.