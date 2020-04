Peer - De brandweer van Bree kreeg dinsdag om 15 uur een melding van een brand bij een boerderij in de Kwikstraat in Peer. Daar was brand ontstaan in een stalling van 150 vierkante meter. Een hoeveelheid gestapeld hooi was er in brand geschoten. Om dat te kunnen doven haalden de brandweermannen alle hooi uit de stoel en werd het in de weide daarnaast eerst uit elkaar gehaald en vervolgens geblust.