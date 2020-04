Omgebouwde fiets van 15-jarige Houthalenaar in Dilsen getakeld

Regio De tot bromfiets omgebouwde fiets van een 15-jarige jongen uit Houthalen is zondagavond door de politie in beslag genomen. De jongeman werd op de Rijksweg in Dilsen aan de kant gezet. Hij had geen ri... Lees verder