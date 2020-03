Diest - Uit een weide aan de Heuvelstraat in Bekkevoort bij Diest is twee kuub brandhout gestolen. De benadeelde stelde de diefstal donderdagnamiddag vast. In een woning aan de Waterbosstraat in Schaffen kwamen dieven over de vloer. Het precieze tijdstip van de inbraak is niet gekend. Of de daders buit konden maken, is evenmin geweten.