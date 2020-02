Landen - Onbekenden pleegden een inbraak op een bouwwerf aan de Spoorwegstraat. Zij gingen er met een nieuw gasfornuis aan de haal. De diefstal is dinsdag vastgesteld. In de Tiensestraat is ingebroken in een woning. Omdat de bewoners tijdelijk afwezig zijn, is nog niets geweten over de aard en de omvang van de buit. De politie kreeg dinsdag melding van de feiten.