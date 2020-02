Bestuurder vlucht na ongeval

Leopoldsburg - Bij de politie kregen ze woensdag rond 11.15 uur een melding van een ongeval in de Sint-Antoniusstraat. Daar was een automobilist achterop een andere wagen gereden die een noodstop uitvoerde. De aangereden automobilist wilde echter geen politie bij het ongeval betrekken en verklaarde tegen de aanrijder niet in orde te zijn met zijn boorddocumenten. De aanrijder belde toch de politie voor vaststellingen waarna de andere partij vluchtmisdrijf pleegde. Uiteindelijk bleek ook de melder niet met alle papieren in orde te zijn. De zaak wordt nu verder onderzocht. Een takeldienst sleepte de auto weg.