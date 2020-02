Genk - De politie hield maandag tussen 6 en 14 uur een controle op zwaar vervoer aan het kruispunt Westerring-Henry Fordlaan. Dat gebeurde in samenwerking met de Vlaamse wegeninspectie, de dienst Toezicht Sociale wetten en controle ADR, bevoegd voor gevaarlijke stoffen. Zes vrachtwagens waren in overtreding: twee keer overlading, twee keer de technische eisen, eenmaal de rij- en rusttijden en een keer voor ADR. De boetes bedroegen in totaal 11.505 euro.