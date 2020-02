Maasmechelen - De politie kreeg maandagavond een melding van een woninginbraak in de Cyriel Buyssestraat in Maasmechelen. Daar verdwenen juwelen. Het feit moet gebeurd zijn tussen 18.30 en 19.30 uur. In de Steenkuilstraat werd eveneens een diefstal gepleegd. Onbekenden gingen tussen maandag 17.30 en dinsdag 4.30 uur aan de haal met een Mercedes Sprinter. De bestelwagen stond voor het huis van de eigenaar geparkeerd.