Leopoldsburg - Bij de politie ontvingen ze maandag om 6.30 uur een melding van een inbraak in een voertuig in de Eindestraat. Daar werd een steen door een ruit gesmeten en een werktas gestolen. Ook op de Berkenlaan was er een inbraak. Dat werd maandag om 13.45 uur gemeld. De daders raakten via de achterdeur binnen. De buit is onbekend.