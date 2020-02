Bilzen - De politie van Bilzen betrapte woensdag om 9 uur in de Schutterijstraat in Waltwilder een bestuurder die positief testte op het gebruik van marihuana. In het voertuig van de man uit Mopertingen, die onderweg was naar zijn werk, lag ook een gebruikershoeveelheid cannabis. Tijdens de ochtenddienst werden nog zeven andere verkeersinbreuken vastgesteld waarvoor de agenten onmiddellijke inningen opstelden. Tot slot waren er nog twee pv’s.